Cuevas y ‘Get Out’

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





“Cuando mis padres supieron

que había sido secuestrado

se pusieron en acción de inmediato:

alquilaron mi habitación”.

Woody Allen



El afamado artista plástico José Luis Cuevas falleció el 3 de julio de 2017, casualmente, esa misma semana vi la película Get Out (¡Huye!, dirigida por Jordan Peele). Tanto el fallecimiento del maestro Cuevas, como la cinta de horror, coinciden en un tipo especial de secuestro, donde no se pide dinero por el rescate y la policía no puede intervenir, pues no tiene la certeza de que realmente sea un plagio.

No ahondaré en la película para no pecar de spoiler (tan solo diré que es muy buena, trata sobre el racismo y que, aunque está rodada con bajo presupuesto, rompió records de taquilla en Estados Unidos y Canadá), pero sí hablaré sobre el presunto secuestro del maestro Cuevas.

Miembro de la Generación de la Ruptura, dibujante excepcional, conversador genial (a veces algo chorero). Falleció el último gran personaje de la cultura mexicana. A diferencia de media República, José Luis no fue mi amigo, pero sí su hija Ximena Cuevas, a quien conocí en los noventa, en mi época de videoartista (coincidimos en el humor); incluso fue mi tutora cuando tuve la Beca Jóvenes Creadores del Fonca, en 1997.

Bertha Riestra, primera esposa de José Luis y madre de Ximena, María José y Mariana, falleció en el año 2000. Al año siguiente se casó con Beatriz del Carmen Bazán. Después de mudarse de su primera casa (donde se quedaron sus hijas), cambiaron los teléfonos de su nuevo domicilio y reemplazaron al personal; José Luis dejó de ver a su familia y frecuentar a sus amigos. No había manera de comunicarse con él. Ximena, acompañada de la cabaretera Marisol Gasé, hizo excursiones a su nuevo hogar, tratando de mantener el contacto. La incomunicación se prolongó por años. Incluso poco antes del fallecimiento, Ximena tuvo que gritarle desde la calle que lo amaba.

El actor y cineasta Alfonso Arau (quien, junto con Carlos Monsiváis, fue pionero de la Zona Rosa que inventara José Luis Cuevas; compañero suyo toda la primaria, en la Benito Juárez de la colonia Roma), me dijo en el homenaje-despedida a Cuevas, en el Palacio de Bellas Artes, que su amigo “se había vuelto otro” (si ven Get Out, entenderán lo escalofriante que puede ser esta declaración).

Cuando se volvió a casar escuché algo, pero no me parecía tan grave. Muchas personas cuando se casan o arrejuntan con alguien, dejan de frecuentar a sus amigos, dejan de salir, dejan de comer carne, dejan de chupar, dejan de fumar y no hacen otra cosa que obedecer a la persona con la que decidieron esclavizarse. Aunque se vuelvan personas infelices y aburridas, es políticamente incorrecto rescatarlas. Se considera intervenir en su vida privada.

Los años transcurrieron entre la ambigüedad del autoexilio y el secuestro. Apenas el nueve de febrero del 2017, mi amiga la actriz tabasqueña Maya Mazariegos me invitó a una exposición de José Luis Cuevas en la Casa de Tabasco en México, titulada Comunión de trazos, con obra reciente, donde se presentaría el maestro Cuevas en la inauguración. No se presentó. Se excusó argumentando que estaba muy enfermo.

Quién sabe si lo enfermaron, le dieron toloache o si realmente actuó por amor, pero en esa exposición vi que José Luis le permitió a su Beatriz meterle pincelazos a sus dibujos (por eso se llamó Comunión de trazos). En mi humilde opinión, montarse en una firma ajena es propio de personas abusivas e irrespetuosas. Strike one.

Durante el homenaje-despedida, el poeta Homero Aridjis insinuó que Beatriz lo había secuestrado, evocando a Nelli Campobello (la bailarina de la tercera edad, plagiada por una alumna) y reclamó la ausencia del artista: “Vine a ver el cuerpo presente de José Luis y me toca como gran ironía que vengo a ver sus cenizas. Entonces me digo ¿dónde está José Luis Cuevas? ¿Por qué lo cremaron tan rápidamente? Ese es un misterio para el arte en México”. Strike two.

Levanta sospechas la urgencia de la cremación, sobre todo cuando las hijas y amigos cercanos denunciaron que Beatriz los mantuvo desinformados (Ximena incluso se enteró del fallecimiento de su padre por Twitter). Algunos dolientes hasta insinuaron que la viuda lo secuestró, enfermó y escabechó por dinero. Honestamente suena demasiado truculento y concederé el beneficio de la duda. Quizás la enfermedad lo carcomió a tal grado que la viuda, por amor, no quiso que el mundo se llevara una lamentable imagen suya y se apresuró a borrarla.

Lo que sí no tiene abuela es poner un letrero en la puerta del Palacio de Bellas Artes, prohibiéndoles la entrada a las hijas del hombre fallecido que se está homenajeando. Ese letrero muestra quien es la persona que le cierra las puertas a cualquiera con intenciones de saber demasiado.

Strike three. Get out.