Cosey Fanny Tutti: “Mi arte es mi vida, mi vida es mi arte”

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

David Cortés

A mediados del año pasado comenzó a circular Art, sex, music (Faber & Faber), la autobiografía de Cosey Fanni Tutti (“Robin Klassnik me mandó una carta dirigida a ese nombre, que subsecuentemente adopté”). Ex integrante de Throbbing Gristle (TG) y con una prolífica carrera en la música electrónica junto a su esposo (Chris Carter), además de en solitario, es una pionera en el desnudo como un arte que tiene en la divisa “mi vida es mi arte. Mi arte es mi vida”, el motor de su creación.

A propósito de este libro sostuvimos esta conversación con Cosey Fanni Tutti.

En la primera página, cuando habla acerca de su nacimiento, cuenta que su mamá le dijo: “Has sido difícil desde entonces”. ¿Todavía se considera una persona difícil? ¿Está orgullosa de serlo?

Si por difícil se entiende que no me adhiero a ciertas reglas o expectativas que debo cumplir, entonces supongo que sigo siendo “difícil”. No es intencional ni tampoco son ganas de fastidiar de mi parte, así que no, no tengo una sensación de orgullo por ello. Trabajo para manifestar ideas particulares con el arte y la música. Algunas veces éstas no se ajustan exactamente con lo que otra gente considera como aceptable.

Sus primeras lecciones en música y sonido fueron de su tío Mike, el canto de su madre y el interés de su padre en la electrónica cuando construía radios, aunque también dice haber tomado lecciones de piano, ¿qué tuvo más influencia en su acercamiento a la música?

Creo que fue una culminación de factores lo que influyó en mi acercamiento a la música, más un acercamiento al “sonido” que a una noción prescrita o ya establecida de la música. Escuchar sonidos electrónicos vía mi padre, junto con la guitarra melódica de Mike, mi propia exploración del piano, nuevos géneros en la música popular como Jimi Hendrix, Pink Floyd, etcétera, tomaron una parte en la formación de lo que era música para mis oídos.

En el libro habla de haber tenido un acercamiento filosófico a la música (Cornelius Cardew, Keith Rowe), pero también de haber asistido a conciertos de Pink Floyd o Rolling Stones. A fines de los sesenta, principios de los setenta, esa oferta de música fue muy importante. ¿Existe algo similar en Inglaterra en la actualidad?

No puedo decir que haya notado una situación similar. Ciertamente, la electrónica en la música está al frente…bueno, para mí de cualquier manera lo está. La tecnología, digital junto con la análoga, es mi forma preferida de trabajar.

A Throbbing Gristle le tomó tiempo formarse y finalmente el 6 de julio de 1976 hace su primer concierto. Me parece que dedica más páginas a TG que a su trabajo con Chris & Cosey o en solitario. ¿Por qué? ¿Es porque, como usted misma dice, es su verdadero primer amor?

Throbbing Gristle definitivamente no fue mi primer amor. Me abrió un excitante sendero, pero eso fue principalmente por mi relación con Chris Carter. Dentro de TG estaba Chris & Cosey, así que el monto de páginas dedicadas a eventos y a quién o con qué se relacionan, no es un tema para mí.

El día que rescindieron sus contratos con TG, comienza una nueva carrera con Chris. Es una vida que ha disfrutado, pero me llama la atención la sorpresa que le causa la recepción a su música, como si no tuviera la misma confianza que tenía en TG…

Esa no es la manera en la que yo lo veo, estás hablando de TG retrospectivamente. En la primera vez que nos conformamos como grupo, todos nos sorprendimos de la recepción que TG tuvo. Fue cuando nos reunimos nuevamente como TG que tuvimos una idea de cuánto significaba el material para la gente. Fue lo mismo que cuando presentamos la música de Chris & Cosey de los ochentas después de muchos años de no hacerlo. No es una cuestión de confiar en la música, sea ésta TG o Chris & Cosey o Carter Tutti. Es acerca de la creencia que tenemos en lo que creamos. Eso nunca ha estado en cuestión. No espero que a nadie le “guste” lo que hago, solo lo hago, solo soy, el sonido, la música, solo es.

En su diario escribió el 20 de marzo de 1999: “Estoy decidida a sacar un libro para poner las cosas en claro” [se refiere a las mistificaciones hechas por Genesis P-Orridge], ¿qué es lo que aprendió en el proceso de escribir este libro?

En un nivel personal, esa es una enorme pregunta que aún me estoy haciendo. Si lo que quieres decir es que durante el proceso aprendí cosas que revelan verdades en vez de mitos o “historias”, entonces sí. La verdad y la honestidad son muy importantes para mí.