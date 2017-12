Los condones que vienen

EL SEXÓDROMO

Leo en el portal español Los Replicantes una nota en donde se mencionan los avances que se han realizado el último año en materia de preservativos. Es importante porque hoy en día muchas personas de todas las edades han comprendido la necesidad de emplear condones durante sus encuentros eróticos, ya sea con sus parejas monógamas o con las de una sola noche, pues son numerosas sus ventajas.

Sin embargo, siguen existiendo aún algunas trabas para no emplearlos o usarlos de mala gana, las cuales siguen siendo semejantes a las que escuchábamos desde los ochenta, cuando el VIH y el sida parecían ser una pandemia: “No se siente lo mismo”, “tengo alergia al látex”, “no sé cómo ponerlo”, “me da miedo que se rompa”, “¿y si se me sale estando adentro?”, “está muy grueso”, etcétera.

Como todo lo que se puede ir modificando gracias a la ciencia, los condones han estado evolucionando en décadas recientes hasta que ahora, por fin, se vislumbran cambios mucho más notorios que el haber incluido texturas, tamaños, colores y sabores en las marcas que abundan en el mercado pero que han preservado el diseño que desde 1920 conocemos. Por ello, en los siguientes cinco años podremos ser testigos de una revolución en estos productos, la cual llegará a niveles en donde cada persona podrá tener un hulito de acuerdo a sus necesidades más precisas.

Este recuento lo escribo cada dos o tres años desde hace 15 (mismos que lleva esta columna publicándose). Algunos de los preservativos que hemos mencionado han salido ya al mercado (como los ultrafinos, sensibles, con textura, que se calientan, etcétera), mientras que otros siguen en la fase de experimentación o prueba. Al cierre del 2017, les comparto algunas de las opciones que, se supone, tendremos disponibles muy pronto.

CONDÓN EN "SPRAY"

Se ha anunciado desde 2012, pero aún no llega a muchos países. Comenzó a distribuirse con el nombre de GirlPlay y estaba basado en el uso de látex en spray que inventó el profesor alemán Vinzenz Krause: una botella de aerosol pulveriza una pequeña cantidad de látex líquido sobre el pene, creando en torno al mismo una capa que es capaz de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, mientras ofrece la promesa de sentir lo mismo que si no hubiera una película de por medio.

A principios de 2017, la marca Durex finalmente los presentó como producto estrella, señalando que, además de las ventajas ya mencionadas, este condón no se deteriora como sus antecesores al permanecer desde días hasta meses o años en bolsos y carteras donde están expuestos a cambios en la temperatura que pueden afectarles. Su presentación es un bote de aerosol de 180 mililitros, el cual sirve para unas seis aplicaciones y en España se vende en siete euros, pero aún no se consigue en nuestro país.

CONDÓN DE HIDROGEL

El último lustro se experimentó con un gel que podía evitar el contagio de VIH pero no los embarazos no deseados. Aunque el descubrimiento del polímero capaz de contenerlo marcó un hito principalmente en los lugares en donde las violaciones son pan de cada día (en África, particularmente), su uso a nivel comercial aún no se desata. No obstante, se siguió revisando su estructura y, ahora, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han conseguido desarrollar un preservativo hecho a base de hidrogel, el cual está fabricado con ese polímero que tiene altas concentraciones de agua que se mezclan con goma, látex y silicona para producir un hidrogel suave y flexible que pueda ajustarse al pene.

Una de sus ventajas principales, además de su eficacia a nivel de prevención, es que se trata de un nuevo material que puede funcionar perfectamente en aquellas personas que tienen alergia al látex y al poliuretano.

CONDÓN A LA SUPERMÁN

Es más fuerte que un superhéroe, pues resulta ser 200 veces más resistente que el acero, pero con una delgadez que envidiaría Spiderman, dos características añoradas en un preservativo que sea capaz de contener hasta al semen más inquieto y que son parte del grafeno, material con el que han estado trabajando, desde hace años, investigadores de la compañía HLL Lifecare, que cuenta con el apoyo de la fundación de Bill Gates.

Una lámina de grafeno es extremadamente delgada, pues este material tiene el espesor de un átomo (ya sé, difícil calcularlo, pero suena a que es casi invisible), lo cual, aunado a su fuerza y un precio económico, hacen de ellas un objeto de deseo para los amantes a la moderna, que saben de la importancia de una buena protección durante el sexo. Esta curiosidad fue descubierta en 2004 por los científicos Andre Geim y Kostya Novoselov, quienes ganaron el premio Nobel de física en 2010.

Sin embargo, el cacareado preservativo aún no sale a la luz, aunque se supone que el próximo año podría estar al alcance de nuestras manos, penes y bolsillos. Que así sea.

CONDÓN ECOLÓGICO

La empresa HLL Lifecare, dirigida por Lakshminarayanan Ragupathy, es consciente de las problemáticas ecológicas que vivimos, por lo que está desarrollando un prototipo de preservativo biodegradable, sin olor y compatible con fármacos preventivos de embarazos no deseados o retrovirales. Esta compañía también está buscando integrar el grafeno a los condones pero en una capa que le permita ir subiendo su temperatura hasta que adquiera la regular del cuerpo humano. Esto permitirá también poder administrar pomadas que hasta ahora son incompatibles con el látex.

Por otro lado, en la universidad australiana de Queensland se estudia el uso de una nanocelulosa extraída de una hierba autóctona de Oceanía, hasta ahora empleada como adhesivo, con la que quieren conseguir un adminículo que sea más fuerte, fino y flexible que los comunes, para que sean muy fáciles de poner pero súper resistentes y biodegradables.

CONDÓN RAPIDÓN

El emprendedor Willem van Rensburg inventó el Rapidom, un preservativo que se desprende de su envase y está listo para usar en un solo movimiento con las manos. El responsable de la compañía sudafricana Kimbranox explica que el condón tiene dos tiras a los lados; únicamente es necesario ponerlo encima del pene, jalarlas y listo, quedará colocado de inmediato, solucionando así aquella famosa queja de que poner un condón tradicional puede bajar “la calentura”, hacer que se pierda el ritmo o la intención.