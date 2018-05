El calor que llevas dentro

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

¿Existe alguna forma de medir el nivel de calentura que uno trae encima o de saber qué tan ardiente puede resultar un hombre o una mujer que acabamos de conocer y quisiéramos llevar a lo oscurito?, me han preguntado en plan de broma, pero con mucha curiosidad real, algunos lectores.

Mi respuesta automática es “no”, porque me suena a esa obsesión de muchos caballeros por saber si su pene tiene las medidas “normales”, está grande, chico, diminuto o monstruoso, situación que en realidad no importa si no saben mover lo que tienen. Y si eso, que puede contabilizarse con una cinta métrica, no es una buena referencia para calcular si su poseedor es buen o mal amante, lo es menos aún que podamos saber a simple vista si alguien nos hará felices en la cama.

No existe ninguna encuesta o regla que vaya marcando la calidad de la pasión. Tampoco hay cuestionarios serios que te puedan decir si el IQ sexual de ese bizcochote que recién conociste será igual de alto que el calor que te provocó su mirada. No obstante, en este último punto podríamos tener un “sí” de respuesta a la pregunta inicial: la medición de la enjundia ajena podría darse analizando la intensidad con la que cada quien vive lo cotidiano, ese erotismo que está ahí, en todos lados, adonde miremos y que no necesita un colchón para hacernos estremecer.

Si una persona con la que comenzamos a salir se toma su tiempo para admirar el cielo o sentir el viento acariciando su piel, si se muestra entusiasmada al hablar de lo que hace pero más aún de lo que le gusta escuchar, admirar, leer, sentir, creer, entonces podría ser que ella o él fuera excepcional en la cama por el simple hecho de que sabe apreciar las cosas buenas (y gratuitas) de la vida, lo cual se necesita para poder entregarse a la pasión sin poner límites, miedos o caprichos. Hablamos de vivir constantemente en un espacio erótico donde muchas cosas (no solo lo genital o corporal) nos generen entusiasmo.

Si a eso le sumamos lo que vemos en los ojos ajenos, los mensajes que su cuerpo nos manda, entonces tendremos otro punto a favor: una mirada intensa, las chispas que se sienten al tocar sin querer las rodillas del otro por debajo de la mesa o al rozar las palmas de las manos al momento de pasarse el salero, el clavarse en unas pupilas hasta perder el hilo de la conversación o pensar que una voz te está acariciando como si se tratara de diez dedos alocados recorriendo tu epidermis.

Y después, ya en la cama, la medición de nuestro calor interno lo encontraríamos en la complicidad que podamos crear con nuestras parejas, en la capacidad de reír por placer y gemir por diversión, de atrevernos a leer su cuerpo como si fuéramos ciegos aprendiendo el braile, de abrir nuestros sentidos, nuestros instintos, nuestros recovecos, para gozar de todas esas sensaciones maravillosas que un encuentro íntimo nos puede brindar.

Un buen amante o una buena amante no son unos superhéroes del sexo que jamás fallan y generan diez orgasmos por segundo, sino aquellos que también saben reconocer sus flaquezas o temores, alguna disfunción, miedo, dolor o angustia que a veces no les permita disfrutar el momento como se debe pero, no por ello, los deje tirados en la lona sino dispuest@s a erradicar la situación.

Porque sí, amig@s, el sexo es vida, y si no lo creen, recuerden cómo se ponen cuando no tienen actividad sensual por un buen rato, cómo cambia la cosa y lo que antes veían luminoso se torna opaco, aburrido.

La inteligencia erótica nos habla sobre esto y más. Podríamos aprender a transgredir, a quemarnos en la llama del deseo incluso con aquellas personas a las que amamos, nos dan seguridad y han estado a nuestro lado durante mucho tiempo.

Quizá muchas relaciones que han fracasado podrían haber mejorado si la pareja hubiera comprendido que aquello que enciende su fuego, que aumenta la temperatura erótica, no está únicamente en la novedad o lo prohibido; podemos encontrarlo en lo conocido si lo vemos con los ojos de un o una primeriz@, si entendemos que desde la mañana podemos ir calentando nuestros motores con asuntos que nos estimulen para que, al llegar la noche (o a media tarde o de madrugada, pues de eso se trata, de cambiar las dinámicas monótonas y aburridas), nuestro termómetro interno nos diga que estamos al rojo vivo, list@s para darnos un banquete como si fuera la primera vez que comemos ese platillo tan delicioso como excitante.

ACROBACIAS VAGINALES

En La historia del ojo, esa obra maestra del erotismo y la transgresión escrita por George Bataille, Simone, la protagonista, adquiere la manía de romper huevos con el culo. La curiosa práctica de manipular objetos con la vagina y el ano tiene su gracia, no crean que es cosa sencilla.

En España, la máxima figura de esta disciplina se hace llamar Sonia Baby (también conocida como Baby Pinup), una acróbata vaginal capaz de romper bombillas, lanzar lápices, fumar y esconder en sus recovecos internos metros y metros de pañuelos de seda, entre otras muchas y sorprendentes actividades. La técnica que emplea para lograrlo proviene de Tailandia, y consiste en contraer los músculos de la zona vaginal para poder lanzar los objetos o retenerlos (lo cual, más allá de ayudarla a lanzar algo, le sirve para trabajar el suelo pélvico y así mejorar los movimientos durante la penetración para tener mejores orgasmos).

En México no es actualmente una práctica común, aunque en los tiempos de los cabarets como los que abundaban en Garibaldi, varias mujeres practicaban el Ping-pong show (como se le conoce en Asia a este tipo de juegos con la vagina) de una manera rudimentaria. Hoy en día se han sofisticado en otras naciones gracias al halo de seducción del burlesque moderno, siendo importante no confundir a las acróbatas vaginales con sexoservidoras, pues la mayoría no se relaciona con los asistentes a sus espectáculos.

Si lo quieren practicar en casa, váyanse con tiento pero sin descanso. Recuerden que es importante la higiene, el cuidado para no lastimarse y el afán de divertirse. Quizá en una de esas terminen como el personaje de Priscilla, la reina del desierto, lanzando pelotas de ping-pong a diestra y siniestra. Como para ganar un campeonato mundial… o sacarle el ojo a la pareja.