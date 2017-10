De brujas, bestias y parejas

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

elsexodromo@hotmail.com

@draverotika

FB: La Doctora Verótika





Charla con Martha Alicia Chávez





La psicóloga Martha Alicia Chávez, después de publicar numerosos libros sobre hijos, padres y madres, vuelve a otro de los temas más complejos y, a la vez, comunes de la psicoterapia: las relaciones de pareja. En su nuevo libro, Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia, revela algunas conductas que destruyen a los otrora tortolitos enamorados, así como aquellas que, por el contrario, fortalecen la historia de amor.

No hay respuestas únicas ni totalmente válidas que determinen por qué se deteriora una relación amorosa; sin embargo, existen algunas situaciones frecuentes y maneras de ser que se presentan en numerosos hombres y mujeres, por lo que es posible hacerlos conscientes y responsabilizarnos de los mismos para poder trabajar en sanarlos.

Hace unos días, Martha Alicia y yo nos sentamos a conversar sobre este apasionante tema. Aquí les comparto nuestra charla.

¿Por qué los seres humanos queremos seguir viviendo en pareja?

Esa es una necesidad, un anhelo de la naturaleza humana, porque es la forma en que se puede preservar la especie. Eso es lo básico; también tenemos la importancia que le da la sociedad a la convivencia en pareja. De alguna manera te respalda, te da valor vivir con alguien. O porque tenemos la sensación de soledad, el deseo de compañía. Hay quienes no quieren vivir en pareja, porque se sienten a gusto así.

¿Qué entendemos hoy en día por vivir en pareja?

Hay un gran abanico de opciones para vivir en pareja: hay quienes prefieren tener cada quien su casa, quienes comparten hogar pero tienen recámaras separadas, a las que les gusta estar pegadísimos o las que viven en distintos países, quienes quieren un papel y una fiesta de matrimonio y quienes prefieren la unión libre. Se vale todo mientras los dos estén de acuerdo con eso.

¿Qué te llevó a escribir este libro?

El título y el principio surgieron hace nueve años cuando yo, por fin, pude terminar una relación de pareja muy insana. De pronto me di cuenta de que me había perdido a mí misma. No sabía dónde estaba esa mujer llena de vida, de alegría y de motivación. Estaba amargada, deprimida, marchita, dolida, indignada. Un día me llegó este título: ¿cómo me transformé en una bruja? ¿Qué hizo esa persona para que acabara yéndome de esa relación? Me puse a reflexionar sobre sus fallas pero también en las mías.

Pasó el tiempo, seguí juntando casos. Decidí poner el complemento, es decir, la parte de qué sucede con los hombres. Durante todos estos 28 años siendo terapeuta de pareja tenía mucha información que ocupé para plantear las conductas más comunes por parte de las mujeres y los hombres.

Es muy curioso, porque escuchamos a señores que se quejan: “¡Es que mi mujer es una bruja!” o esposas que catalogan como bestia a sus maridos... ¡pero no se separan! Y la relación se sigue deteriorando.

Así es. Por miedo a la soledad, flojera frente al proceso de separación, por los hijos, porque quieres que te mantengan, por una imagen social, para preservar un apellido o por el simple hecho de no querer dejar los bienes compartidos en manos de una futura nueva pareja o una/un amante. El amor es la última razón.

Señalas en tu libro los conflictos más comunes, las situaciones que llevan a que salga ese lado amargado, molesto, soberbio, que te puede convertir en una bruja o una bestia, es decir, a contener todo aquello que arruina la convivencia entre dos personas.

La idea es poner en pantalla gigante esto para que nos demos cuenta de lo que pasa. La gente no es consciente de que lo que hace tiene efectos en la relación. Mostrarlo para poder hacernos conscientes.

Me recuerda tu libro "Tu hijo, tu espejo", aunque aquí te tienes que analizarte a ti mism@ para hacer lo propio con tu pareja. Reconocerte y asumir la responsabilidad.

Son dos los integrantes de una relación de pareja. No podemos solo echarle la culpa al otr@.

¿Cuáles son las situaciones más comunes que llevan a una mujer a convertirse en “bruja”?

Cuando ella es soberbia y se siente superior. Descalifica todo el tiempo a su compañero, lo corrige, le manda el mensaje de “tú no sabes y yo sí, soy mejor que tú”. Parte de esa soberbia es hablarle mal a sus hijos de su padre para que en lugar de admirarlo lo desprecien o hasta lo odien. Otra expresión común es cuando se lastima la masculinidad del hombre, comentando “no tienes pantalones, poco hombre, eres muy débil”. Son muy destructivos porque le remueven la masculinidad. A ellos no se les olvida, más si se lo dicen con frecuencia. Si se le juzga o ridiculiza por cuestiones de dinero, es peor. El hombre se vuelve “bestia”, muy grosero, muy hiriente. Se va a dedicar a agredir a su mujer como un animal herido, perdiendo toda idea de hacerla feliz.

¿Y de parte del hombre hacia la mujer?

Las mujeres, por naturaleza y cultura, llegamos con total disposición de entregar el amor, de demostrarlo, pero si el hombre no valora eso y se desprecian sus actos de amor, va generando una vergüenza por lo que da, una sensación de que está haciendo el ridículo. Se siente dolida, resentida, comienza a ser jodona, a tener mal humor, a ser demandante. Es un círculo vicioso. La traición, en todas sus manifestaciones, entre ellas la infidelidad o revelar un secreto de él, es de las acciones que más dañan. Ocultar información y mentir, perjudican mucho. Ellas se vuelven vigilantes, tienen angustia, incertidumbre y eso estresa, además de causar sufrimiento.

Los juegos del ego dañan a ambos, porque nadie gana. Pueden vivir en una competencia toda la vida, haciéndose daño. También la burla. ¡Cómo hay maridos que se burlan de los deseos o anhelos de sus esposas! El cobrarnos eternamente la factura de lo que nos hemos hecho, no dándole lo que necesita, identificando lo que más le hiere para hacerlo, negándoles el sexo, siendo indiferentes.

La buena noticia es que si se trabaja todo esto con el deseo y la convicción de mejorar la relación de pareja, se pueden revertir muchas de las situaciones para seguir adelante en un compromiso que no arrastre todos los males y se puede fortalecer lo debilitado. En el libro, editado por Grijalbo, les doy recomendaciones que tienen un poder muy grande para sanar.

