De Bronco a Jay de la Cueva

Domingo 8 de octubre, Zócalo capitalino. Acudí al concierto gratuito #EstamosUnidosMexicanos, donde se presentaron Bronco, Camila, Carlos Rivera, Julieta Venegas, Sin Bandera, Rock en tu Idioma, Carla Morrison, Ha-Ash, Pepe Aguilar, Jarabe de Palo, Emmanuel y Mijares, Timbiriche, Juanes, Chayanne, Bunbury, Mon Laferte, Miguel Bosé, Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana y Jay de la Cueva.

Nadie se adjudicó la organización del evento: ni Mancera ni las televisoras ni Al Qaeda. Oficialmente quedó como “una iniciativa de la comunidad artística” (aunque yo sospecho que algo tuvo que ver Ocesa, pues se presentaron artistas que han promocionado y no El Haragán y Compañía, Charly Montana o Salario Mínimo). Independientemente de las veladas intenciones políticas o propagandísticas del concierto, más de 200 mil personas (en su mayoría, de extracción popular) lo disfrutaron.

Me acompañó la actriz tabasqueña Maya Mazariegos, quien, gracias a los organizadores, pudo disfrutar por primera vez de un concierto con tantas estrellas, y quien me ayudó a colarnos hasta adelante.

Terror en Palacio

16:30. Caminábamos muy cancheros en medio de la calle 20 de Noviembre, que da a la plancha del Zócalo, pero en la esquina con Venustiano Carranza empezó a atiborrarse de gente por todas partes y nos refugiamos en el Palacio de Hierro antes de que cerraran la puerta y desde ahí escuché el inicio de Bronco, a las 17 horas en punto. La multitud azotando la puerta y los granaderos me dieron la impresión de estar en la frontera de un país en guerra. Observé que con la compra mínima de tres mil pesos, te llevas de regalo una chamarra. Salimos por una puerta en 5 de Mayo.

Haciéndonos pasar por periodistas

Caminamos sobre Isabel la Católica. Ya no dejaban pasar por los accesos de 16 de Septiembre ni Madero. Mayita me dijo que mostrara mi credencial de MILENIO para que me dejaran pasar. Yo traía aliento ligeramente alcohólico y no me veía muy convincente, por lo que me negaban el acceso, hasta que en la entrada de 5 de Mayo, Mayita dijo al policía de la entrada, con mirada de fiereza: “¡Adentro nos están esperando!”, y nos dejaron pasar.

La esquina de la Catedral estaba llenísima. Una mujer ejecutiva y cinco jóvenes (uno con cámara y tripié), se agolparon a un lado del escenario 1 y pidió, muy segura, cruzar hacia Palacio de Gobierno, por detrás de los escenarios; nosotros nos pegamos y pasamos con ellos. Llevaban brazaletes azules y nosotros no. Mayita me dijo: “¿Y si nos mandan con los verdaderos periodistas?”. Le respondí: “Yo soy un verdadero periodista, tú eres una farsante”, pero nadie nos dijo nada. Brincamos sobre unos barandales y llegamos a la esquina con Palacio. Los verdaderos periodistas se metieron donde estaban los artistas; nosotros buscamos un lugar frente al escenario 2. No sé por qué sospecho que esa mujer de Ocesa era el cerebro que creó este concierto.

Concierto mitin

El público se sabía las letras de todas las canciones (salvo las de Roger Waters, que salió en una pantalla después de Chayanne, a bajonear a la banda con rolas tristes en inglés). Durante la actuación de Pepe Aguilar, se dejó escuchar el grito: “¡Fuera Peña!”.

En una de esas vi a Ana Gabriel, más joven y con tatuaje, y me dije: “Si no estaba anunciada”, pero resultó que era Carla Morrison. Salvo la Sariñana, todas las chavas fueron bien duras y críticas contra los gobernantes: La Venegas, la Morrison y Mon Laferte, quien se voló la barda pidiéndole al gobierno “estar a la altura de su pueblo”. Hasta una de las morras de Ha-Ash (una de las bandas más fresas) tiró indirectas al decir: “Sí, eres un fracasado, y te lo vuelvo a decir”.

‘Siempre en Domingo’

Al empezar Jarabe de Palo nos dieron ganas de ir al baño. La cola de los sanitarios estaba larguísima y nos lanzamos al Sanborns de Venustiano Carranza. Allí nos tomamos una chela y vimos a Timbiriche, Emmanuel y Mijares en la tele, como si estuviéramos en sala de una tía, en 1985. Regresamos cuando empezó Juanes, para bailar con Chayanne.

Bosé

Lo mejor me pareció Miguel Bosé, quien salió despeinado, desfajado y en pants (solo le faltaron las pantuflas para ser El Tata). Su voz cavernosa lo hacía más decadente. Durante su show, acariciaba el rostro de sus músicos y al guitarrista lo besó en la boca. Remató su performance tomándose una selfie con un tal Juanpa Zurita.

Con Los Ángeles Azules hubo 15 minutos de baile (en los que intervino Ximena Sariñana y Jay de la Cueva, requinteando en plan Carlos Santana) y se acabó la tocada casi a la media noche.

Pino Suárez

La gente caminaba entonando “Cielito Lindo”. Puestos de playeras de Chayanne a 50 pesos, gorras de Camila a 100, pósters de quien quieras a 30, desde Juan Gabriel hasta Guns And Roses. Sobre los andenes del Metro, algunas personas se repartían su pizza o comían esos raros tamales de choriqueso que vendían afuera.