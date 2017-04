‘Momillials’

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





“A los treinta años

puedes presumir de todo,

menos de joven”:

Olga Durón

Según la Wikipedia, la generación de los millennial inicia en la década de los ochenta, mientras que la edad de los Chavorrucos comienza a los treinta años, y se extiende hasta la tercera edad, revolviéndose la chaviza con la momiza. Afortunadamente yo no pertenezco a ninguna de esas categorías; yo soy, Momillial, categoría que engloba a los viejitos que nos sentimos orgullosos de serlo.

Los Millennials no son niños índigo, no son nada especiales respecto a las generaciones que los precedieron y las que vendrán. Desde tiempos inmemoriales los púberes dejan la niñez y desean lo mismo: sexo, fiestas y descubrir cosas nuevas. Lo más rescatable de la juventud es la curiosidad, que los encamina a la poesía, la cultura, el arte, el esoterismo, las luchas sociales y, tarde o temprano, al descubrimiento del jazz, Las enseñanzas de Don Juan y El gabinete del Dr. Caligari.

A ciertas personas de mi generación pa’ arriba, les molesta que las generaciones más recientes descubran todo por internet, de manera superficial. ¿Y? Eso es mil veces mejor a no interesarse por nada.

Tengo 53 años y en mis tiempos los jóvenes íbamos al burlesque (que ya no existe, y del cual algún día escribiré), podíamos cruzar media ciudad para degustar las especialidades de alguna afamada tortería, bailábamos las calmadas como un osito que se va trepando a un árbol. Costumbres que se pierden en el tiempo.

Los Chavorrucos no aceptan el natural deterioro de su organismo, su calvicie, su panza, sus canas, su vida en pareja, y se refugian bajo un disfraz de Peter Pan. Tienen una personalidad que se asemeja a la mía, porque escribo puras frivolidades; los Chavorrucos todo el tiempo se hacen los chistosos y desmadrosos, pero la diferencia es que a mí me pagar por ser divertido en MILENIO Diario, para vender escritos joviales y así llevarme un mendrugo de pan a la boca. Yo jamás he sido ni seré gracioso por gusto, sino por obligación; soy un anciano que lucha por la supervivencia, a través del humor. A mí lo que me gusta es estudiar la Torah.

Hace poco, escribí el siguiente mensaje en Facebook:

“Los Momillials vemos dvd, los Chavorrucos preguntan las novedades de Netflix para tener de qué hablar con los muchachos”.

Ramirock Olivar Osnaya, preguntó: “¿Y los Hipsters? ¿VHS?”.

En realidad todo mexicano es coleccionista por pobreza y en su casa puede haber discos de acetato, conviviendo con VHS y Nintendos. En la cotidianidad mexicana las épocas no pasan, se quedan. Los mexicanos somos un pastel de estilos arquitectónicos mezclados con modas que datan desde tiempos de la Colonia. Un mexicano promedio, entre los siete y 97 años de edad, conoce a Pedro Infante, Led Zeppelin, Carmina Burana, Silvio Rodríguez, la Sonora Matancera y sones jarochos. Todos somos pachuchos, ravers, narcos, alternativos, rockabillys, etcétera, simultáneamente. Nuestra autoeducación y cultura son sutilezas que no entiende Donald Trump. Acá tenemos cultura (pese a nuestro propio gobierno) y eso es lo que, a la larga, nos dará el poder para vencerlo.

A continuación les comparto otros mensajes que subí al Facebook, para promover la cultura de los Momillials (con algunos comentarios posteriores que agruegué en paréntesis). Pásenla súper. Y échenle conejo a su mañana.

“Los Momillials escuchamos CD’s, los Chavorrucos bajan música, como los jóvenes de hoy” (la neta es que nunca he podido bajar una rola por internet. Me parece que es cosa del demonio, desconfío de hacer pagos en línea y pienso que bajar aplicaciones trae virus. Mejor ni le intento. Yo puro YouTube).

“Los Momillias pedimos radiotaxis, los Chavorrucos piden Uber, par estar en la onda juvenil” (prefiero viajar con un taxista de profesión, que sabe historias cotorras y tiene tema de conversación cuando pasa por lugares emblemáticos como el Balalaika, mientras que un perdedor que tiene que prostituir su auto por unos pesos, se hace el amable y no conoce nada de la vida).

“Los Chavorrucos quieren ligar escuinclas en el Ceremonia. Los Momillials conocemos damas en salones de baile” (la verdad no se qué sea el Ceremonia, me imagino que como un Corona Capital, Vive Latino y Lollapalooza, pero con Björk y Sigur Rós, o sea, gente aburrida; yo soy punk, a go-gó y disco; “un ruco, bailarín baila el mambo”).

Les comparto el último que se me ocurrió, antes del cierre:

“Los Momillials vamos con el doctor cuando nos duele algo; los Chavorrucos se miden los triglicéridos cada mes, van al gym y toman Ginsen” (no gozan su salud, la padecen).

¡Salud con mi daikirí!