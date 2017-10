Chango Spasiuk, emblema del chamamé argentino, en la CdMx

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Karina Vargas/ @lula_walk





Horacio Eugenio Spasiuk es argentino, compositor, acordeonista y Chango. Lleva de puerto en puerto el chamamé, la música popular del noreste de Argentina, en la que combina sonidos de polka ucraniana, música clásica, jazz y demás géneros. Luego de presentarse en el Festival Cervantino 2017, él y su quinteto ofrecerán un concierto el 19 de octubre en el Foro del Tejedor

***



Tuvo su primer acordeón a los doce años y desde ahí no lo ha soltado, salvo en la imaginación, al soñarse surcando las olas convertido en surfista. Así lo planteó en una entrevista en 2014 para el diario La Nación, al ser cuestionado sobre su paradero profesional si no hubiese optado por la música. Dicha encuesta la remató con la afirmación de que nada le eleva más las pulsaciones que ese instrumento de viento protagonista de todos sus discos, de los que se cuentan diez álbumes editados y una compilación: The charm of Chamamé (Alemania, 2003).



Bajo los títulos Chango Spasiuk (1989), Contrastes (1990), Bailemos y… (1992), La Ponzoña (1996), Polcas de mi tierra (1999), Chamamé Crudo (2001), Tarefero de mis pagos (2004), Pynandi (2008), Tierra colorada en el Teatro Colón (2014) y Otras músicas (2016), la carrera del músico nacido en Apóstoles, Argentina, el 23 de septiembre de 1968, ha atravesado varios horizontes de aprendizaje, evolución y creatividad. Tiempo en el que ha compartido escenario con artistas como Mercedes Sosa, Fito Paéz, Mimi Maura, Chucho Valdéz, Divididos, Jaime Torres, Kevin Johansen, Lila Downs y varios más.



De sólidas influencias del chamamé que van desde Abitbol, Cocomarola, Martínez Riera, Montiel, entre otros, los sonidos logrados por las adaptaciones de Spasiuk, envuelven al espectador en un sueño melódico en el que el acordeón es el transporte hacia caminos tan armónicos como experimentales. Ambiente que presentará por primera vez en la Ciudad de México el jueves 19 de octubre a las 20:30 hrs en el Foro del Tejedor (Avenida Álvaro Obregón #86).

