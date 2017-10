EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





“¿No me presta para mi pasaje?”:

Juanito





Después de 20 años y cuatro meses, Juan Alberto Vázquez renunció al Grupo Milenio (colaboró en la extinta revista, el periódico, los suplementos y MILENIO Televisión), pues, según sus propias palabras, “irá a Nueva York para convertirse en negro” (¡como si hicieran falta negros en Nueva York! Solo le faltó decir que también se convertirá al judaísmo).

Simpático, ingenioso, provocador, aficionado a llevar la contraria y suponer que siempre tiene la razón (como buen Géminis), con descaro me quitaba el salero cuando comíamos, argumentando que yo le ponía mucha sal a la comida (por poco me denunciaba a la PGR por delitos contra la salud).

Conocí a Juanito (como le decíamos) en la UAM Xochimilco, cuando yo daba el taller de cine en la facultad de Ciencias de la Comunicación, por 1992. Perteneció a la generación a la que le di clases (un poco grandecito, pues estaba más cerca de mi edad que de la de sus compañeros; estudiante eterno, años después, ya trabajaba en MILENIO Diario cuando se inscribió a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, solo para confirmar que todo tiene dos puntos de vista: “el equivocado y el suyo”). Por aquel entonces manejaba un taxi, en el que recorríamos la ciudad nocturna, buscando fiestas o cayendo a casa de algún cuate, para escuchar música y seguir el cotorreo.

Por 1997, Juanito y Fernando Rivera me llamaron para colaborar en la revista MILENIO Semanal, pero no les hice caso, pues las revistas de política me parecían aburridas, hasta que vi las portadas con Carmen Salinas de Adelita y Brozo de Cura Hidalgo, entendí que se trataba de algo distinto a Proceso y Siempre! Les fui a chillar para que me dejaran colaborar y en el año 2000 me incorporé a la planta de MILENIO Diario.

Con Juanito hice un gran reportaje al alimón a doble plana: “La guía erótica del Distrito Federal”, y juntos hicimos “El Pasón” (después de haberlo hecho con Fernando Rivera y Luis Usabiaga; actualmente lo hago con Karina Vargas).

Su departamento de la calle de Pitágoras, colonia del Valle, CdMx, fue el salón de fiestas oficial desde que estudió en la UAM hasta que se mudó, hace pocos años. Cuando Juanito dejó la mota, la que le quedaba la hizo churros y en cada reunión los repartía, hasta que se acabaron.

A mediados del 2000, la hondureña Doris Benavides, la estadunidense Mary Purcel, mi cuate Víctor Vallejo y yo compartíamos casa en Pomona, colonia Roma, CdMx. Invité a Juanito a poner música en una fiesta y desde entonces Víctor y Juanito se hicieron inseparables. Teníamos en común el gusto de ir a cualquier parte de la ciudad, a cualquier hora, en busca de fiestas, y apañarnos el aparato para poner música (Juan Alberto Vázquez me regaló un audiocassette con música variada, titulado “El tono del Tona”, del cual extraje el título para esta columna).

Por esa época, Juanito descubrió que en el Tandem Pub se podía poner música y nos invitó a Víctor Vallejo y a mí para hacerle de DJ’s (luego Víctor y yo pondríamos música en el LUCC). Se hizo amigo de unos escoceses, un pakistaní y un chileno, juntos empezaron a cobrar una lana por escuchar y bailar funk, soul, disco, rock, onda pub inglés y en el 2004, cuando reunieron suficiente dinero, abrieron el Black Horse, en Mexicali 85, Colonia Condesa, CdMx.

Juanito me enseñó el local recién adquirido: una estética junto a una tienda de productos naturistas (actualmente, ocupa ambos espacios). Antes, los negocios que ponían en ese local no duraban, pero el Black Horse hasta la fecha tiene mucho éxito. Recuerdo que yo estaba adentro, tomando una cuba, mientras colocaban cuadros porque en una hora se inauguraba. Allí bebí, bailé y me divertí mucho. En su escenario debutamos y toqué muchas veces con La Capa de Batman. Allí, a través de una hermana de Juanito, conocí a la doctora ayurvédica que me introdujo a la meditación trascendental. Allí, a través de otra hermana, vimos llegar por primera vez a Wendy (la ahora esposa de Juanito y madre de sus hijos, Vera y Rocco) con el cabello corto despeinado. Todos se la querían ligar.

Juan Alberto, de forma imprudente, me invitó a decir unas palabras en su boda, celebrada en Guadalajara, donde me la pasé despotricando sobre el matrimonio y tratando de convencerlos para que se divorciaran. Ahora que se van a NY, espero que el acta matrimonial les haya servido al menos para la visa y las escuelas de sus hijos.

Una vez, Juanito se fue a Europa aprovechando un boleto de avión de oferta (de esos que están disponibles por si alguien cancela) y ya no podía regresar. Se la pasó una semana en una sala del aeropuerto atiborrada de gente, esperando cancelaciones que nadie hacía. Le tuve que prestar para su pasaje de regreso.

Espero que le vaya muy bien como negro en NY, pero si lo expulsan de Harlem y no encuentra boleto de regreso, difícilmente volveré a prestarle, así que tendrá que aprender a tocar la trompeta, jugar basquetbol o vender crack.

Buen viaje y mucho éxito, Juanito.